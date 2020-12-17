Сеул, , 15:44 — REGNUM Корейская компания KIA планирует выпустить новую среднеразмерную модель сегмента MPV (компактвэны и минивены). Об этом сообщает издание Autocar.

Новая модель корейской марки будет построена на той же «тележке», что и KIA Seltos. Ожидается, что новинка появится в начале 2022 года.

По своим размерам автомобиль будет располагаться между Maruti Suzuki Ertiga (длина 4395 мм) и Toyota Innova Crysta (длина 4735 мм). По предварительной информации размеры машины будут сопоставимы с Mahindra Marazzo. Таким образом, длина корейской модели будет составлять 4585 мм, ширина — 1866 мм, высота — 1774 мм. А размер колесной базы будет составлять 2760 мм.

На российском авторынке новый автомобиль KIA может стать конкурентом Lada Largus. При этом первоначально корейский автопроизводитель планирует представить новинку на индийском авторынке.

Ранее стало известно, что компания KIA возобновила в России продажи дизельных версий Sorento.

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