Ново-Огарево, Московская область, , 15:33 — REGNUM Проблема водоснабжения Крыма, Севастополя и Краснодарского края будет решена, денег на этого власти не жалеют, об этом 17 декабря на пресс-конференции сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы, поступившие в колл-центр.

Без воды Zauralonline.ru

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»Ситуация не просто известная, ею занимаются на правительственном уровне. В Крыму и Севастополе достаточно своих запасов пресной воды, но разработкой не занимались», — отметил Путин.

Он сказал, что опреснение воды — лишь один из вариантов решения проблемы, дорогой и неэффективный. В то же время специалисты говорят о том, что запасы пресной воды есть под Азовским морем, подчеркнул Путин.

«Проблему решим, на этом государство экономить не будет», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также коснулся проблемы водоснабжения Новороссийска и Геленджика, пообещав, что проблема, которая тянется очень долго, будет решена.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2020 года в Симферополе и других районах Крыма, а также в Севастополе вводились ограничения на водоснабжения в связи с засухой, приведшей к сокращению пресной воды в водохранилищах. Проблема в Геленджике и Новороссийске с водоснабжением возникает фактически каждый год в период туристического сезона.