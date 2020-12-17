Москва, , 15:28 — REGNUM В текущей неблагоприятной экономической обстановке нельзя подрывать деятельность российских предприятий дополнительными мерами по сдерживанию цен на товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который призвал не «впадать в регуляторный раж», вмешиваясь в ситуацию с ценами.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты – все новости»

«Примеры того, с каким азартом государство старается вникнуть в бизнес-процессы, мы уже видели и не раз, — сказал Демин. — Не хотелось бы, чтобы в текущей неблагоприятной экономической обстановке деятельность предприятий подрывали дополнительные меры по сдерживанию цен на товары. Я думаю, что глава правительства в полной мере понимает все экономические риски, связанные с процессом сдерживания цен. Такой маневр в долгосрочной перспективе может привести к дестабилизации рынка, сокращению экспортного товаропотока, снижению объемов производств и в конечном счете к закрытию многих предприятий».

Как пояснил эксперт, подстраховка тут может быть одна — заинтересованность государства в предпринимательстве в принципе.

«Если власть поймет, что здоровую и сильную экономику можно построить только путем стимуляции расширения предпринимательской активности, то мы получим положительный результат», — подытожил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин призвал не увлекаться и не впадать в так называемый регуляторный раж.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин призвал чиновников не впадать в «регуляторный раж»