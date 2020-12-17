Красноярск, 17 декабря 2020, 15:27 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края введён в эксплуатацию обход Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в краевом министерстве транспорта.
Реконструкция дорожного обхода завершена, комиссия приняла объект без замечаний, уточнили в министерстве. Осталось подключить освещение.
«Мы расширили проезжую часть до четырёх полос, сделали современной, установили освещение», — подчеркнул министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.
Реконструкция стартовала осенью 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составила 830 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, под Рязанью по новому мосту-дублёру через Оку сделают бесплатный проезд.