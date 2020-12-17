Москва, , 15:53 — REGNUM Материал издания РБК, согласно которому крупнейшие российские банки рассказали о намерении отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые, вызвал волнение среди интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Люди, отказывайтесь от «цифровых» карт, даже если будут плюшки и пряники за их использование, т.к. в итоге окажетесь без денег и без свободы. Только наличные дают свободу и возможность передать накопленное детям и внукам. А цифровые деньги или деньги на счете в банке — это не ваши деньги, т.к. их в любой момент могут изъять», — считает пользователь OST.

Многих комментаторов в первую очередь напугал технический момент. Раз оплата цифровыми картами осуществляется с помощью смартфона, то в случае, если гаджет разрядится, оплатить покупку никак не удастся.

«Получается, что при разрядке телефона будет невозможно ещё и купить что-либо. У меня была цифровая карта, но не как базовая, а как дополнение, потом я от неё отказалась, так как пластиковой можно платить и так и привязать её к телефону, а цифровая только с телефона. К тому же я несколько раз сталкивалась с ситуацией, что терминал не воспринимал телефон, не только у меня, но и в принципе (не знаю почему), тогда приходилось доставать старую добрую пластиковую карту и платить с неё», — поделилась пользователь Ирина.

Другие указали на то, что подобная виртуальная система может привести к тому, что клиенты банков не будут контролировать свои накопления и чтобы что-либо доказать, им придётся потратить намного больше времени, нежели если бы они пользовались пластиковыми картами.

«Какие проблемы? Просто будем отказываться от услуг таких банков. У меня напарник отказался от бумажной трудовой и в этом году у него случайно пропало 8 лет стажа. Заколебался бегать, собирать справки и доказывать, что работал. Кто застрахован от того, что такого не будет и с картами?», — задаётся вопросом пользователь «В.А.М.».

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что цифровые карты будут пользоваться спросом лишь на территории крупных населённых пунктов, в то время, как большинство регионов России будет пользоваться привычными способами оплаты.

«В реальной жизни и дальше 50 км от Москвы — это глупые безделушки. Если едем в поездки — 50% сумм на расходы берем наличными. К чему это принудиловка с цифровыми?» — пишет пользователь под псевдонимом «Шапокляк».

Напомним, 17 декабря издание РБК опубликовало материал, согласно которому крупнейшие российские банки рассказали о намерении отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые.