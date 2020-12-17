Москва, , 15:15 — REGNUM Беспрецедентное падение экономики США во многом объясняется высокой долей сферы услуг, в то время как доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП составляет меньше 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал выводы Всемирного экономического форума о подготовленности разных экономик мира к пандемии и скорости их восстановления.

«Главное топливо восстановления мировых экономик — платежеспособный спрос, так как именно сфера услуг привела к беспрецедентному квартальному падению ВВП США и Европы. Но у России другая специфика и причина сокращения ВВП, которая может быть нивелирована только восстановлением сырьевых рынков. Доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП менее 30%, поэтому вклад этих сфер в падение и восстановление ВВП будет не столь существенен, как вклад наших экспортеров», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщалось ранее, авторы доклада ВЭФ невысоко оценили готовность РФ к восстановлению после пандемии коронавируса.