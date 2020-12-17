Москва, , 15:11 — REGNUM Бедность в России — тема, конечно, бескрайняя, учитывая колоссальное расслоение российского общества и отсутствие возможностей у властей и желания быстро навести с этим порядок, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Пока система работает примерно так: у сильного отнять, бедному пообещать, но по дороге передумать и распределить все в казну, оставив нуждающимся чисто символические крохи. Пока в этой стратегии нет ничего нового.

Чтобы снизить численность бедных, нет никакого смысла заставлять ретейл сдерживать цены, потому что это только верхушка айсберга.

Надо начинать с начала: почему сельскохозяйственные производители неделями ждут финансирования кредитной линии для сгонных работ, почему займы для них безумно дорогие настолько, что они вынуждены закладывать эти издержки в конечную цену продукции. Позже туда же «наслаивается» и заработок торговых сетей.

Надо начинать с того, что половина продукции на полках российских магазинов — импорт, который безумно чувствителен к перепадам курсов валют, а рубль, как ни крути, в 2020 году девальвировался.

Чтобы снизить количество бедных, надо оставить в покое бизнес и позволить ему расширяться, тогда предприниматели смогут брать на работу людей и платить им. Бедных точно станет меньше, ведь у них будет постоянная зарплата.

Но беда современной России в том, что политики идут самым примитивным и популистским путем, который даст быстрый, но хлипкий результат», — высказала свое мнение эксперт.

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