Ново-Огарево, Московская область, , 15:12 — REGNUM Пандемия COVID-19 больше всего сказалась на нескольких отраслях экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Какие отрасли являются наиболее пострадавшими? Перевозки, прежде всего авиационные. Железнодорожные перевозки, пассажирские, в первую очередь. Это розница, непродовольственные товаров, и сфера услуг», — сказал президент.

Глава государства отметил: в стране перенесли все платежи, кроме НДС, на более дальний срок. Дважды выдавали гранты, предоставлялись кредиты под нулевую ставку или под два процента (в случае сохранение большей части работников).

Также переносились сроки выплаты за аренду госимущества, а также были введены послабления для малого и среднего бизнеса — им сократили отчисления в социальные фонды с 30% до 15%. Последнее «рассчитано не на коронавирус, а навсегда, на будущее», добавил Путин.