Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли во втором, окончательном, чтении бюджет региона на ближайшие три года (2021−2023 гг.). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 17 декабря.

Главный финансовый документ Дона утверждён с доходной частью в 211,2 млрд рублей, расходной — 217,2 млрд рублей в 2021 году. Рост по сравнению с первоначальным бюджетом 2020 года составил 7% и 6,4% соответственно.

Ко второму чтению расходы по всем отраслям социальной сферы выросли до 155 млрд рублей. Из них 73,7 млрд рублей будут направлены на социальную поддержку граждан.

«Бюджет Ростовской области в максимальной степени сбалансирован, и федеральное министерство финансов приветствует такую рачительную, хозяйскую политику Ростовской области по отношению к своему бюджету. Это позволяет выполнять самые первоочередные социальные обязательства региона и обеспечивать все необходимые вызовы, которые присутствуют в период пандемии», — отметил первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

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