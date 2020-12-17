Москва, , 15:11 — REGNUM По итогам ноября 2020 года на российском авторынке было продано 116 999 автомобилей сегмента SUV (кроссоверов и внедорожников) — на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 17 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце самым продаваемым автомобилем сегмента SUV на вторичном рынке России стала модель Lada 2121. За месяц в стране было перепродано 8666 экземпляров этого авто. Это на 6% больше, чем годом ранее.

На втором месте по перепродажам среди машин сегмента SUV оказалась Chevrolet Niva. Эту модель за ноябрь нынешнего года купили на вторичном рынке 7716 человек — на 15% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4 с результатом 4060 перепроданных экземпляров (+10,6).

Четвертое и пятое места занимают соответственно кроссоверы Nissan Qashqai (3626 ед; +16,4%) и KIA Sportage (3621 ед.; +12,7%).

Напомним, в первой половине декабря 2020 года цены на автомобили в России изменились у 14 марок.

Читайте также: Названа стоимость 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale