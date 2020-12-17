Москва, , 14:58 — REGNUM Установленный Банком России официальный курс американского доллара по отношению к российской национальной валюте на 18 декабря составляет 72,98 рубля, что на 44,2 копейки меньше предыдущего курса. Это следует из данных регулятора.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом официальный курс евро, который установлен на 18 декабря Центробанком РФ, составляет 89,2887 рубля, что на 3,42 копейки меньше предыдущего показателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что курс доллара на торгах на Московской бирже снизился на 0,3%, до 73,04 рубля.