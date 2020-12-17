Москва, , 14:53 — REGNUM В 2021 году бедность в России будет расти, хотя не взрывными темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому уровень бедности в России по итогам 2020 года будет на уровне 14,2% против 12,3% в 2019 году.

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«Думаю, что уровень бедности в России, безусловно, увеличится — как и во всем мире, — сказал Ковригин. — Пандемия привела к структурным изменениям в экономике и увеличению безработицы, прежде всего в сфере торговли, услуг и мелкого производства. В целом прогноз Всемирного банка внушает доверие. Рост бедности будет, но не взрывной. И правительство в 2020 году активно пыталось не допустить этого. Особое значение имела помощь малому бизнесу, сохранившему рабочие места. Это позволило хоть немного сдержать рост безработицы в прозрачном (законном) секторе экономики».

Однако, как подчеркнул Ковригин, сама методика определения бедности вызывает ряд вопросов.

«Можно ли по динамике ВВП определить реальный уровень бедности, если он не учитывает «теневой» сектор экономики? ВВП рассчитывается в конечных ценах товаров и услуг, и при инфляционных изменениях ВВП растёт, но растёт и бедность. ВВП лишь косвенно влияет на бедность», — сказал экономист.

При этом, по его словам, вряд ли сейчас можно найти точные показатели, по которым можно судить о реальном уровне бедности.

«Мы не знаем о ситуации в теневом секторе экономики и не можем сказать напрямую о среднем совокупном доходе российских семей», — отметил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин объяснил, есть у властей РФ деньги на преодоления бедности граждан.

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