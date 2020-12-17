Ново-Огарево, Московская область, , 14:52 — REGNUM Программа частичного возврата средств (туристического кешбэка), израсходованных на путешествия по России, продолжится и будет расширена. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Северной Осетии Зарины Черчесовой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Глава государства напомнил, что в этом году в России была запущена программа частичного возврата денег, потраченных на поездки по стране.

«Мы предусмотрели на возврат 15 млрд рублей, освоено только 1,2 млрд рублей. Договорились с правительством, что мы никуда эти деньги не перераспределим, будем использовать не меньшие суммы и в следующем году, постараемся наращивать этот вид услуги», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что «важно дать нашим людям отдыхать за границей, как они привыкли», но не менее важно развивать внутренний туризм.