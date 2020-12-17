Москва, , 14:54 — REGNUM В первой половине декабря 2020 года цены на автомобили изменились у 14 компаний, представленных на российском авторынке. Об этом 17 декабря сообщается на портале «Цена Авто».

Отмечается, что в прошлом году за аналогичный период подорожали авто только у четырёх брендов.

У южнокорейской компании KIA прибавку получили 14 из 17 моделей. Так, автомобили корейском марки подорожали на 0,7−4,8%. У компании Hyundai изменение цен произошло у шести из девяти моделей — они стали дороже на 0,8−2,4%. В компании Mercedes-Benz решили поменять ценники у 15 из 17 моделей (на 3,7−5,9%).

Рост цен произошёл на всю модельную линейку, представленную в России, у таких автопроизводителей, как Honda (на 0,8−1,4%), Opel (на 1,9−3,5%), Subaru (на 1,4−3,0%) и Volkswagen (на 0,8−3,5%).

Кроме того, подорожало большинство моделей Mazda (на 0,8−1,0%), Peugeot (на 2,2−3,6%) и Suzuki (на 1,0−1,5%).

Дилеры Chery и Skoda увеличили цены лишь на некоторые модели (на 0,8−0,9% и 0,9−1,8% соответственно). А производитель Infiniti увеличил на 1,2−2,6% стоимость двух кроссоверов.

Ранее гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин заявил, что из-за увеличения утилизационного сбора в России новые автомобили в начале 2021 года могут подорожать на 3−5%.

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