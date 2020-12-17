Москва, , 14:37 — REGNUM Бедность в России можно уничтожить и свести до статистической погрешности, и для этого достаточно гарантировать гражданам РФ прожиточный минимум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в РФ к 2030 году уровень бедности надо понизить до 6,5%.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

"Нищету в России можно уничтожить и свести до статистической погрешности, и для этого достаточно гарантировать гражданам РФ прожиточный минимум. Прямые годовые выплаты на решение этой проблемы составят 800 млрд рублей. А в федеральном бюджете без движения валяются 15,1 трлн рублей. То есть необходимые деньги есть, — сказал Делягин. — Более того, значительная часть этих денег вернется в бюджет в виде налогов. Потому что люди, которым не хватает денег на еду, в основном еду и будут покупать. Деньги таким образом поступят в легальный оборот. И в рамках легального оборота они попадут в виде налогов в бюджеты всех уровней. Из этих 800 млрд значительная часть денег вернется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Крупнов заявил, что для того, чтобы уровень бедности в России опустился до 6,5% к 2030 году, в стране должна быть проведена форсированная реиндустриализация.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ для снижения уровня бедности призвали создавать «компании-единороги»

Читайте развитие сюжета: Экономист объяснил, ждет ли граждан РФ взрывной рост бедности в 2021 году