Ново-Огарево, Московская область, , 14:26 — REGNUM Очень важно развивать внутренний туризм, подчеркнул президент России Владимир Путин 17 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Северной Осетии Зарины Черчесовой.

Глава государства напомнил, что в России действует программа туристического кешбэка, неизрасходованные средства по которой будут переведены на 2021 год.

Президент также пообещал, что РФ откроет границы «как только, так сразу», после получения соответствующего разрешения от врачей.