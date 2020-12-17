Москва, , 14:28 — REGNUM Российская компания «Русал» стала главным долгосрочным поставщиком первичных литейных сплавов для южнокорейской компании Hyundai Sungwoo Holdings. Об этом сообщается на сайте российского производителя алюминия.

Директор по сбыту и маркетингу «Русал» Роман Андрюшин отметил, что Южная Корея является самым приоритетным рынком сбыта для компании на азиатском направлении. Он добавил, что в Азии наблюдается рост спроса на алюминий с низким углеродным следом.

«Мы действительно гордимся тем, что наш металл, произведенный с помощью чистой энергии, вносит важный вклад в развитие «зеленой» экономики», — сказал Андрюшин.

На данный момент главным направлением в производственной деятельности двух крупнейших компаний является следование целям устойчивого развития, а также внедрение международных стандартов производства продукции.

Ранее стало известно, что Белебеевский завод «Автонормаль» стал первым в РФ поставщиком автомобильного крепежа для компании Volkswagen. Между заводом и «Фольксваген Груп Рус» на четыре года было подписано соответствующее соглашение.

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