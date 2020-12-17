Москва, , 14:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин совершенно прав подчеркнув, что Россия перестала быть страной-бензоколонкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ Корнейчук Валерий.

Добыча нефти Money-matters.ru

«Россия перестала за счёт доходов от нефти и газа в 2020 году Общие доходы и расходы бюджета России в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей и 19,50 трлн рублей соответственно.

Главными источниками доходов казны уже не являются нефтегазовые доходы. Они принесут в Россию в 2020 году 7,472 трлн рублей.

Другие доходы — 12,907 трлн рублей. Таким образом, нефтегазовые доходы дадут в бюджет только 36,6%.

Остальные доходы принесут бюджету страны как налоги, так и поступления от иных отраслей хозяйства. Поэтому Россия перестает быть нефте-бензоколонкой», — пояснил эксперт.

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