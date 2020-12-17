Москва, , 14:20 — REGNUM С начала 2021 года в РФ утилизационный сбор может увеличиться на 25%, что, в свою очередь, приведет к удорожанию новых машин. Об этом сообщает издание Autonews.ru.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин выразил мнение, что из-за увеличения утилизационного сбора новые машины в начале следующего года могут подорожать на 3−5%. Кроме того, по словам Петрунина, увеличение ставки утильсбора станет дополнительным препятствием для импортёров автомобилей.

Эксперт выразил опасение, что некоторым иностранным компаниям с маленькими объёмами реализации машин, возможно, придётся покинуть российский рынок.

По мнению директора люксового направления компании «Авилон» Олега Шамбы, увеличение утилизационного сбора станет всего лишь одним из факторов, который скажется на росте стоимости новых машин. Он считает, что машины в России могут прибавить в цене в среднем 3−5%.

Напомним, в РФ утилизационный сбор был введен в 2012 году. К настоящему моменту его повышали уже три раза.

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