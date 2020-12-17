Москва, , 13:53 — REGNUM Для того, чтобы в России уровень бедности к 2030 году опустился до 6,5%, нужно начать перераспределять национальный доход с помощью повышения заработных плат и социальных расходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал соответствующее высказывание президента РФ Владимира Путина.

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"На мой взгляд, главная мера, которая должна быть предпринята для достижения этой цели, это перераспределение национального дохода. Потому что в стране социальное неравенство растет из-за того, что падает уровень реальных доходов населения. И это, естественно, ведет к увеличению количества бедных. К тому же в России появилось такое явление, как «новая бедность». Так социологи называют людей, которые своими собственными усилиями не могут вырваться из нищеты, — сказал Дзарасов. — То есть если человеку требуется получить хорошее образование, а его уровень доходов низкий, тогда это сделать очень трудно. Под «старой бедностью» подразумевалось то, что уровень жизни людей опустился в результате радикальных рыночных реформ начала 1990-х годов. Но уровень квалификации у людей оставался высоким, и в случае улучшения экономической конъюнктуры они могли поправить свое материальное положение. А проблема новых бедных заключается в том, что они остаются в стороне, даже если экономическая конъюнктура улучшается».

Как пояснил Дзарасов, сейчас к этой проблеме добавились последствия экономического спада, который происходит в РФ.

«И в таких условиях единственная мера, которая может серьезно снизить уровень бедности и улучшить экономическое положение, это перераспределение национального дохода. Прежде всего с помощью заработной платы, на которую государство может влиять, повышая МРОТ. И второе — это социальные расходы. То, что раньше называлось общественными фондами потребления», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о механизмах понижения уровня бедности в РФ высказался экономист Владимир Гамза.

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