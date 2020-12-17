Уфа, , 13:54 — REGNUM Закон о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

По сообщению пресс-службы ведомства, 17 декабря состоялось 29-е пленарное заседание республиканского парламента, в повестку которого было включено около 50 вопросов. Одним из ключевых вопросов заседания стало рассмотрение бюджета Башкирии на 2021 год и плановый период.

По словам председателя государственного собрания республики Константина Толкачева, во время работы над законопроектом были уточнены главные его параметры на 2021 год. Так, планируется, что общий объём доходов будет составлять 203,6 млрд рублей, а расходов — 225,6 млрд рублей.

Он также отметил, что основной блок поправок был обусловлен принятием федерального закона о бюджете на последующий три года, а также уточнением объёмов безвозмездных поступлений из средств федерального бюджета.

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