Севастополь, , 13:29 — REGNUM Проект бюджета города Севастополя на 2021 год принят в первом чтении, депутаты поддержали документ на пленарном заседании 17 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы правительства Севастополя, доходы главного финансового документа Севастополя в 2021 году запланированы в объеме почти 51,2 млрд рублей, расходы — 53,3 млрд рублей, дефицит — 2,1 млрд. На 2022 год доходы составят 51,6 млрд рублей, в 2023 году — около 88,5 млрд рублей, расходы в 2022 и 2023 годах составят соответственно 55,5 млрд рублей и 92,2 млрд рублей, дефицит в 2022 году — 3,9 млрд рублей, в 2023 году — 3,7 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 год запланирован в размере 16,3 млрд рублей. 90% собственных доходов формируют налоговые поступления — доход на налоги физических лиц, налог на прибыль организации, акцизы и специальные налоговые режимы. В сравнении с 2019 годом в 2021 году расходы увеличатся на 30% или на 7 млрд рублей.

За принятие проекта бюджета в первом чтении проголосовали 17 из присутствовавших депутатов, трое воздержались.