Москва, , 13:26 — REGNUM Биткоин — это та самая денежная единица, которая уже многократно в 2020 году привлекает всеобщее внимание стремительным ростом. Стоит ли частному инвестору обратить внимание на этот электронный финансовый инструмент. На сегодняшний день полноценного регулирования электронных финансов в России не существует, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ Валерий Корнейчук.

«Однако криптовалюта признана, и владельцы электронных кошельков и онлайн-сервисов законодательно освобождены от уголовного наказания. Каждый желающий может приобрести электронные деньги в популярных платежных системах, так и у Форекс брокеров.

В мире отношение к криптовалюте неоднозначно. От полного запрета в Китае до прагматизма по уплате налогов в США с доходов, полученных от использования этого финансового инструмента.

Несмотря на высокие показатели прибыльности, оценки инвестиционных качеств биткоина требуют взвешенного подхода. БТС ничем не подкреплен, кроме потребительского спроса. Его ценность искусственна, поскольку это лишь цепочка криптографического кода в компьютере, в отличие от нефти и золота.

Цена 1 БТС на сегодня составляет порядка $22 тыс., что является сдерживающим барьером для частных лиц, но не для финансовых компаний. В один день стоимость биткоина может как упасть до 10% от его стоимости, но и показать стремительный рост. Банкам и правительствам альтернативные валюты не нужны.

Если чиновники сочтут, что криптовалюта подрывает экономику страны, пользоваться биткоинами Вы уже не сможете. Если у вас есть свободные средства, долгосрочные инвестиции в биткоин на биржах принесут вам доход в не ближней, а достаточно далекой перспективе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость криптовалюты Bitcoin 17 декабря на пике пробила уровень в $22 тыс., установив новый исторический максимум.

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