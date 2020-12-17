Москва, , 13:23 — REGNUM Для того, чтобы добиться снижения уровня бедности в РФ до 6,5%, надо обеспечить очень высокий рост добавленной стоимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Генерального Совета «Партии дела» Владимир Гамза. Так он прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что к 2030 году уровень бедности в РФ должен быть сокращен до 6,5%.

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"Любой доход всех участников экономики формируется из добавленной стоимости. И никакого другого источника дохода не существует в природе. Можно, конечно, перераспределить доход. Отнять у более богатых и отдать бедным. Но у нас особенно перераспределять нечего. Наши реальные располагаемые доходы населения в месяц на душу населения составляют всего 28 тысяч рублей. Поэтому непонятно, у кого отнимать, — сказал Гамза. — Есть только один способ — надо увеличивать добавленную стоимость, то есть ВВП. И выйти на опережающий рост относительно средних темпов роста в мире».

Как подчеркнул Гамза, РФ все 30 лет строительства новой рыночной экономики примерно в полтора раза отставала от средних темпов роста мировой экономики.

«Нам надо мобилизовать всё и вся, чтобы обеспечить высокий рост. И прежде всего надо обеспечить импортозамещение, — сказал Гамза. — А для того, чтобы это сделать, надо сделать так, чтобы наши производства были высокотехнологичными и могли конкурировать с импортом и производить продукцию высокого качества при низкой себестоимости. Работы непочатый край».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2030 году уровень бедности в России должен быть сокращён до 6,5%.

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