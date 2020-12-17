Москва, , 13:16 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») назвал главную проблему с обращением наличных денег в России.

«Для большинства россиян главной проблемой что наличных, что безналичных денег продолжает оставаться их сильнейшая нехватка», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с января 2021 года в России начнут действовать новые правила обращения с наличными деньгами. Они коснутся оплаты наличными, переводов и снятия денег в банкоматах.

По данным Центробанка на декабрь 2020 года, доля безналичных платежей в России выросла до 70%.

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