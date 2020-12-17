Москва, , 13:14 — REGNUM Российские дилеры китайской компании GAC Motor подняли цены на кроссоверы GS8 и GS5. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

GS8 в России подорожал уже во второй раз, а GS5 прибавил в цене впервые.

Стоимость GS8 в комплектации GE с передним приводом теперь продается на 100 тыс. дороже. За него российским автолюбителям придётся отдать 2 098 000 рублей. Комплектация GL 2WD подорожала на 110 тыс. (до 2 408 000 рублей). Версия модели с приводом 4×4 стала дороже на 120 тыс. рублей.

Модель GS5 выросла в цене на 80 тыс. рублей во всех пяти комплектациях. Разбег стоимости на этот кроссовер составляет от 1 579 900 рублей до 1 929 900 рублей.

Ранее китайская компания GAC представила обновлённый кроссовер GS8. Этот автомобиль позиционируется автопроизводителем как прямой конкурент для Toyota Land Cruiser Prado.

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