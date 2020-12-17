Москва, , 12:59 — REGNUM Цены на нефть не только продолжают подъём, но даже ускорили движение наверх, разогнавшись до $51,80 за баррель: на фоне обновления фондовыми фьючерсами США очередных исторических рекордов как по индексу широкого рынка S&P500 на уровне 3720 пунктов, так и выше отметки 12 700 по индексу Nasdaq, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Последнее стало следствием заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности ускорить темпы выкупа активов, если ситуация того потребует. Он сдержанно выразил и надежду, что оптимизм в экономике возобладает со временем после массовой вакцинации, но сделал акцент на том, что возврат к нормальной деятельности требует времени ‑ и пока всё не стало хорошо, успокоил, что ФРС готов оказать столько финансовой помощи, сколько нужно, и Федрезерв явно не собирается притормаживать печатный станок.

12 из 17 голосующих членов комитета ФРС по открытым рынкам дали прогноз, что процентная ставка по федеральным фондам не будет повышаться как минимум до конца 2023 года.

В итоге, на ожиданиях нового витка обесценивания доллара, до уровня выше $1880 за унцию подорожало золото, и многие фьючерсы на сырьевые активы устремились вслед за ним. Чёрное золото не стало исключением, а поддержать общую волну котировкам нефти оказалось в этот момент сравнительно легко .

Ппосле публикации накануне данных о запасах топлива от минэнерго США: оказалось, что объёмы сырой нефти в хранилищах снизились за последнюю неделю на 3,1 млн баррелей, что сильно успокоило нефтяной рынок после весьма удививших его цифр о резком разовом росте запасов сразу более чем на 15 млн баррелей неделей раньше. Среднесуточная добыча в США также упала по данным Минэнерго на величину порядка 100 тыс. баррелей до 11 млн баррелей.

Ожидания постепенного роста потребления топлива по мере спада распространения вирусной инфекции к весне и лету продолжают заблаговременно подогревать спрос на нефтяном рынке уже сейчас.

В этом отношении многие отметили ещё и вышедшие данные об ускорении деловой активности в Европе: промышленный индекс PMI поднялся с предыдущего значения в 53,8 до 55,5 пунктов, а также впервые за три последних месяца перешёл на положительную территорию во Франции.

Это поддерживает тезис, что повышение добычи странами ОПЕК+ ступенчато, по 500 тыс. барр./сутки каждый месяц начиная с января, не вызовет на рынке затоваривания, что придаёт нефтяному рынку определённую уверенность в будущем, а спекулятивные движения по доллару и по фьючерсам на смежные сырьевые, фондовые инструменты, даёт основания усилить ставки на продолжение растущего тренда: движение может быть уже не таким быстрыми, но его направление имеет не так много шансов поменяться до католического Рождества», — пояснил эксперт.

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