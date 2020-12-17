Ново-Огарево, Московская область, , 12:56 — REGNUM Владимир Путин на большой пресс-конференции зачитал вопрос от жителя Рязанской области об обеспечении бесплатными лекарствами при лечении коронавируса.

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Глава государства подчеркнул, что 10 млрд рублей отданы в регионы на оперативное реагирование вопросов, связанные с закупкой СИЗов и оснащением лечебных учреждений. И пять миллиардов рублей на бесплатные лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому.

«Знаю, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему не дают — не понятно, будем разбираться. Порядок выдачи лекарства такой — обращение в поликлинику, там подтверждают диагноз и выдают препараты. Будем выяснять, где эти деньги», — сказал президент.

Вопрос поступил из колл-центра.