Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 12:56 — REGNUM Владимир Путин на большой пресс-конференции зачитал вопрос от жителя Рязанской области об обеспечении бесплатными лекарствами при лечении коронавируса.
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Глава государства подчеркнул, что 10 млрд рублей отданы в регионы на оперативное реагирование вопросов, связанные с закупкой СИЗов и оснащением лечебных учреждений. И пять миллиардов рублей на бесплатные лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому.
Вопрос поступил из колл-центра.