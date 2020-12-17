Москва, , 12:55 — REGNUM Российские дилеры компании Audi приступили к приёму предзаказов на спорткары Audi RS Q8, RS6 Avant и RS7 Sportback. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоимость этой линейки спорткаров в компании не сообщили.

Все новые модели приводятся в движение четырёхлитровым мотором V8 с двойным турбированным наддувом. Производительность двигателя составляет 600 «лошадей» (800 Нм).

Кроме того, в автомобилях RS7 Sportback и RS6 Avant силовая установка включает в себя 48-вольтовый стартер-генератор. В машинах также есть опция, которая позволяет не использовать двигатель внутреннего сгорания на скорости до 22 км/ч или при движении накатом в диапазоне от 55 до 160 км/ч.

Audi RS Q8 набирает 100 км/ч за 3,8 с. В версии RS plus максимальная скорость авто равна 305 км/ч.

Спортуниверсал RS6 Avant на разгон с места до «сотни» тратит 3,6 с. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. Пакеты RS и RS Plus увеличивают этот параметр до 280 и 305 км/ч соответственно.

Ранее компания Audi представила подзаряжаемый гибрид с индексом Q3 45 TFSI e, построенный на платформе MQB. Силовой агрегат нового авто состоит из четырехцилиндрового турбомотора TSI объёмом 1,4 л производительностью 150 л. с. и электромотора мощностью 116 л. с.

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