Новосибирск, , 12:52 — REGNUM Представители Ассоциации детских центров развлечений обратились к новосибирским властям и надзорным органам с просьбой рассмотреть возможность возобновления их работы. Авторы обращения подчёркивают, что работа детских центров развлечений в торговых центрах Новосибирска была приостановлена восемь с половиной месяцев назад, но в ряде регионов, где ситуация с распространением коронавируса хуже, детские центры уже работают.

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"Мы, крупные игроки рынка, оказались заложниками «пандемийной» ситуации, с начала объявления ограничений не работаем ни одного дня. При этом у нас есть обязательства как перед бюджетом в части уплаты налогов, так и перед арендодателями, и перед своим персоналом, который мы хотим сохранить. Такое ощущение, что про нас власти забыли», — рассказала «Континенту Сибирь» представитель ассоциации, директор ООО «Мир детства» Наталья Шавырина.

По её словам, в Новосибирске не смогли возобновить работу 15 детских центров, работающих в ТЦ. В то же время небольшие досуговые детские организации продолжают работать.