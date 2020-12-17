Москва, , 12:49 — REGNUM Пандемия действительно наложила свой отпечаток на все стороны жизни российских граждан и на экономику в частности, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

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«Сокращение производства, снижение деловой активности и доходов бизнеса. Нужно действительно отметить, что все-таки на фоне больших проблем в разных странах Россия менее других высокоразвитых экономики пострадала от коронавируса.

В части падения ВВП России можно ожидать около 3−4%, самые минорные прогнозы для нас — это 5%. В США, странах ЕС и Великобритании потери ВВП будут выше российских в 2−3 раза.

Ненефтегазовые доходы для бюджета России имеют сегодня намного большую долю, чем доходы от экспорта энергоресурсов. Цены на нефть в 2020 году были не совсем комфортными. Однако уже можно утверждать, что Россия в очередной раз пересидела низкие цены на чёрное золото.

Оценка достигнутых результатов президентом объективна и умеренно оптимистична. Похоже, что даже на фоне роста золотовалютных резервов в ближайшие годы, при условии отсутствия новых потрясений, мы будем жить при профицитом бюджете.

Важная задача на будущее, помимо роста экономики, будет заключаться в повышении уровня жизни российских граждан.

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