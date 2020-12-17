Чебоксары, , 12:40 — REGNUM В Чувашии только шесть теплоснабжающих организаций из 23 работают без убытков, то есть четверть предприятий от общего количества. Основная причина — дисбаланс экономических интересов организаций и населения. К такому выводу пришли в республиканской прокуратуре, предлагая выделять субсидии для поддержки теплоснабжающих организаций, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

По данным ведомства, за год просроченная задолженность за коммунальные ресурсы сократилась на 120 млн рублей и на 1 декабря составила 2,849 млрд рублей. Долги более 100 тыс. рублей имеют 150 организаций.

В ходе прокурорских проверок в сфере расчётов за энергоресурсы выявлено 280 нарушений, возбуждено шесть уголовных и 34 административных дела. В ведомстве заявляют, что это позволило сократить долги на 231 млн рублей.

«Анализ показал чрезмерно малую вероятность полного погашения долгов в силу ряда объективных обстоятельств. Проблемной является задолженность теплоснабжающих организаций, которая превышает 1,7 млрд рублей, то есть составляет 60% от всего объема просроченной задолженности», — говорят в прокуратуре.

По данным ведомства, в Чувашии работают 23 теплоснабжающие организации, пять организаций прекратили деятельность и признаны банкротами. В прокуратуре по итогам проверок отмечают, что «лишь в шести организациях из 23 зафиксирована прибыль по итогам работы за 2019 год», в остальных 17 компаниях зафиксировано превышение фактических расходов над выручкой на 413 млн рублей, что говорит о несоблюдении баланса экономических интересов организаций и потребителей.

В ведомстве считают, что данный убыток не может быть возмещён от коммунальных платежей, так как «предельное изменение размера тарифов ограничено законом», что, в свою очередь, может повлечь угрозу банкротства организаций. Поэтому в прокуратуре предлагают разработать механизм «компенсации из бюджета разницы между получаемыми от населения денежными средствами и средствами, необходимыми для нормального функционирования теплоснабжающих организаций». Соответствующая информация направлена главе Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в ходе прокурорских проверок выявлено почти 25 млн рублей задолженности за капитальный ремонт муниципальных жилых помещений. Должниками являются органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения.

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