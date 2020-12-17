Москва, , 12:23 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Kia получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый минивэн Kia Carnival. Документ размещён в открытой базе Росстандарта.

ОТТС вступит в силу 20 декабря 2020 года. Ожидается, что новый Kia Carnival появится на российском авторынке уже в следующем году. Новинка будет производиться на заводе «Эллада Интертрейд» в Калининграде, который принадлежит «Автотору».

Для российского рынка минивэн будет выпускаться либо с семи-, либо с восьмиместным салоном. В российской версии Carnival будут система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», а также климат-контроль и система мониторинга давления в шинах.

Кроме того, российские автолюбители смогут приобрести автомобиль на выбор с 17-ти, 18-ти или 19-дюймовыми колёсными дисками.

Ранее компания Kia объявила о старте сборки на заводе в южнокорейском городе Хвасонг гибридной модели Sorento. Первые экземпляры гибридного авто появятся на рынке Европы в начале 2021 года.

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