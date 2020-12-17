Ульяновск, , 12:08 — REGNUM В Ульяновской области усилят поддержку молодых специалистов, в том числе за счёт передачи ряда полномочий на муниципальный уровень. Соответствующие изменения единогласно поддержаны депутатами Законодательного собрания региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

На органы муниципального самоуправления возлагаются полномочия по предоставлению различных мер социальной помощи молодым специалистам, работающим в образовательных организациях районов. В частности, закрепляется обязанность по предоставлению ежемесячной компенсации расходов на оплату жилья, которое будет предоставляться в течение полугода. Также молодым специалистам будут разово компенсировать транспортные расходы к месту использования отпуска и обратно. Данные виды бюджетной компенсации не будут превышать 5 тыс. рублей.

Аналогичная поддержка предусмотрена для молодых специалистов, работающим в отрасли культуры или архивного дела. Но при этом они могут претендовать на возмещение части затрат на оплату освещения и отопления, в том числе на оплату приобретаемого твёрдого топлива и услуг по его доставке, если живут в домах с печным отоплением.

В 2021 году на данные цели в региональном бюджете предусмотрено 11,8 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Ульяновской области также пересмотрели бюджет региона на 2021 год в сторону увеличения на 4,4 млрд рублей. В результате в новой редакции доходы утверждены в размере около 69 млрд рублей, расходы приняты на уровне 75,7 млрд рублей, дефицит составляет 6,7 млрд рублей.