Москва, , 12:00 — REGNUM В 2021 году китайская компания Dongfeng (DFM) выведет на российский рынок две модели из сегментов SUV (кроссоверы и внедорожники) и LCV (лёгкие коммерческие машины). Об этом со ссылкой на представительство Dongfeng в РФ сообщает издание «Китайские автомобили».

Таким образом, скудная автомобильная линейка бренда в России, состоящая всего из двух моделей, пополнится уже в следующем году. Названия моделей и даты их появления в стране автопроизводитель пока не раскрыл. Но вполне возможно, что в РФ будут ввозиться кроссовер Dongfeng Glory 500 и пикап Rich 6.

Модель Glory 500 оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем максимальной мощностью 115 «лошадей». Мотор агрегатируется с вариатором.

Что же касается пикапа Rich 6, то эта модель по своей сути является лицензионной копией японской Nissan Navara. В гамму двигателей этого автомобиля входят: бензиновый мотор рабочим объёмом 2,4 л производительностью 158 л. с. и 2,5-литровый турбированный дизельный движок мощностью 140 л. с.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, самыми продаваемыми в России новыми китайскими автомобилями по итогам ноября текущего года стали модели Geely (2015 ед.; 126%).

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