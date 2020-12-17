Тутаев, Ярославская область, , 11:43 — REGNUM АО «Тутаевское ПГУ» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании себя банкротом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно картотеке арбитражных дел, заседание по этому делу назначено на 28 января 2021 года.

Тутаевская ПГУ Yarregion.ru

Накануне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск государственной корпорации развития ВЭБ. РФ к АО «Тутаевская ПГУ» о взыскании 3 млрд 252 млн рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВЭБ кредитовал строительство станции, которая возводилась с перерывами около 10 лет. Учредителем АО «Тутаевская ПГУ» является «Ярославская генерирующая компания», находящаяся в процедуре банкротства.

Банкротству «Тутаевской ПГУ» сопротивляются региональные власти. В ярославский арбитражный суд поступил иск от бывшего члена совета директоров «ТПГУ», директора бюджетного учреждения «Корпорации развития малого и среднего предпринимательства» Сергея Одноколова. Он оспаривает намерение совета директоров обанкротить компанию. В рамках обеспечительных мер суд запретил совету директоров обращаться в суд с заявлением о банкротстве.

Между тем, как следует из картотеки арбитражных дел, заявление об этом подано и будет рассмотрено судом. Сама станция в настоящее время работает, производя тепло и электроэнергию.

Читайте ранее в этом сюжете: «ВЭБ.РФ» требует 3,2 млрд рублей с ярославского поставщика тепла

Читайте развитие сюжета: В Тутаевской ПГУ установилось двоевластие