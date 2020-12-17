Казань, , 11:43 — REGNUM В 2020 году малый и средний бизнес из-за пандемии выбрал два сценария развития событий: одни снизили расходы и соответственно объемы, чтобы пережить это сложное время, другие растут, чтобы снизить издержки за счёт увеличения объема. Об этом 17 декабря заявил депутат горсовета Набережных Челнов от «Партии Роста» Руслан Нигматулин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Он обратил внимание, что инвестиции направлены в основном на получение конкурентного преимущества, но получится это или нет — будет зависеть от дальнейшего роста или падения экономики.

«В данных условиях регуляторная гильотина будет только набирать обороты, мы это видим, в том числе по отмене ЕНВД. Планы по обелению рынка, намеченные до пандемии, продолжатся. К сожалению, закрытие фирм в большинстве случаев происходит с долгами, и появляются невозвраты по обязательствам, большое количество таковых может повлиять и на тех, кто на плаву», — добавил Нигматулин.