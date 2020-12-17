Улан-Удэ, , 11:37 — REGNUM Чартерная программа полётов для туристов из Москвы в столицу Бурятии Улан-Удэ стартует 6 февраля 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, рейсы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» каждую субботу до 27 марта.

Туристам в рамках программы «Магия зимнего Байкала» предложены семь пакетных экскурсионных программ.

«Гостям, кроме отдыха на зимнем Байкале, будут предложены экскурсии в буддийские храмы, в деревню старообрядцев, Сретенский монастырь, катание на собачьих упряжках», — отметили в правительстве.

17 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов намерен провести в Москве презентацию туристических возможностей республики для корпоративных клиентов, а также крупных федеральных турагентств.

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