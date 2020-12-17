Москва, , 11:47 — REGNUM По итогам ноября 2020 года в России было продано 1052 новых пикапа — на 17% меньше, чем год назад. Об этом 17 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце в России было продано 533 пикапа отечественных марок. Таким образом, реализация пикапов российских брендов сократилась на 13%.

Однако сильнее всего в прошлом месяце упали продажи пикапов-иномарок. Так, в ноябре 2020 на российском авторынке было реализовано 519 единиц таких авто — на 22% меньше, чем в ноябре 2019 года.

Отмечается, что за одиннадцать месяцев 2020 года в России обладателями новых пикапов стали 11 864 человека. В итоге продажи пикапов за отчетный период упали на 2% в годовом сравнении.

Напомним, самым продаваемым пикапом на российском авторынке в ноябре 2020 года стал Toyota Hilux.

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