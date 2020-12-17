Чебоксары, , 11:22 — REGNUM В столице Чувашии с аукциона планируется продать крупный участок в юго-западном районе Чебоксар, где намечено жилищное строительство. Начальная стоимость превышает 34 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Дом.рф.

На сайте компании объявлено о старте приема заявок на аукцион по продаже участка площадью 13,3 гектаров, градостроительный потенциал оценивается ориентировочно в 121,8 тыс. кв. метров жилья «средней и многоэтажной застройки».

Участок расположен рядом с новым жилым кварталом в юго-западном районе Чебоксар, вдоль улицы Тополиная. Отмечается, что он является «благоприятным с точки зрения экологической обстановки» из-за близости к лесополосе и пойме реки Сугутка.

Начальная цена лота определена в размере 34,3 млн рублей. Аукцион намечен на 22 января 2021 года.

Отметим, что акционерное общество «Дом.РФ» создано в 1997 году постановлением правительства России для содействия проведению государственной жилищной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чебоксар продолжают продвигать крупные проекты жилищной застройки в Чебоксарах, утрамбовывая центр города в бетон и стекло. Под высотки могут отдать почти 31 гектар земли вдоль реки Трусиха — от 30-й дороги до Гагаринского моста

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