Уфа, , 11:29 — REGNUM Металлургическое производство в Башкирии выросло на 71,4%. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.

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По словам министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, несмотря на пандемию, руководство республики смогло быстро мобилизовать все имеющиеся ресурсы и разработать два пакета антикризисных мер и сейчас планируется представить третий пакет. И в настоящее время уже виден эффект от принятых решений: нет резких провалов в экономике Башкирии.

Отмечается, что за 11 месяцев текущего года были отмечены высокие темпы роста также в производстве прочих готовых изделий (в 2,5 раза), в производстве прицепов, автотранспортных средств и полуприцепов (135,1%), одежды (123,2%), химических продуктов и химических веществ (121,3%), а также в производстве лекарств и медицинских материалов (117,6%), электрооборудования (115,9%).

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева, в прошлом году промышленность республики росла: так, индекс промышленного производства составил 104,4%, что больше общероссийского показателя на 1,1%. Итоги первого квартала 2020 года также зафиксировали стабильный рост: индекс промышленного производства с января по март составили 101,7%.

Шельдяев подчеркнул, что с апреля 2020 года в промышленном секторе по многим показателям стала фиксироваться отрицательная динамика и добавил, что в настоящее время ситуация начинает выравниваться. Индекс в октябре уже превысил 100,5% к аналогичному периоду 2019 года, обрабатывающие отрасли в октябре показали 105%, а в ноябре был зафиксирован рост в 101,6%, несмотря на то, что за 11 месяцев этот показатель пока составляет 97,2% к аналогичному периоду в 2019 году. При этом среднероссийский показатель составил 97%, добавил он.

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