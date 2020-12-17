Душанбе, , 11:08 — REGNUM Правительство России выделит $2 млн на устранение экономических последствий от пандемии коронавируса в Таджикистане, сообщает 17 декабря агентство «Авеста».

Средства выделены в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) «Содействие в устранении экономических последствий COVID-19 посредством улучшения благосостояния, возможностей трудоустройства и регионального сотрудничества в Ферганской долине».

Программа рассчитана на 2021−2023 годы и направлена на улучшение условий жизни в сельских районах Ферганской долины на территории Таджикистана. В рамках проекта планируется развивать межграничное сотрудничество с Киргизией и Узбекистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря ПРООН запустила в Таджикистане третий этап проекта LITACA, который направлен на улучшение условий жизни жителей приграничных районов. Правительство Японии выделит на эти цели около $10 млн.

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