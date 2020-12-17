Ульяновск, , 11:04 — REGNUM В Ульяновской области на очередном заседании Законодательного собрания поддержан законопроект об установлении величины прожиточного минимума. Он вырастет на 470 рублей, сообщает пресс-служба парламента.

Величину прожиточного минимума ульяновские депутаты утвердили в октябре, но затем пересмотрели после скорректированной Минэкономразвития России прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по стране: с первоначальных 9512 рублей он был увеличен до 10 022 рублей в месяц.

С учётом данного показателя в Ульяновской области величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год поддержана с увеличением к уровню 2020 года на 5,3% — до 9247 рублей. В абсолютном выражении рост составит 470 рублей.

Напомним, прожиточный минимум пенсионера устанавливается для определения социальной доплаты к пенсии. При расчёте используются данные величины прожиточного минимума пенсионера за I и II кварталы, а также в целом по году, исходя из базового варианта проекта прогноза социально-экономического развития России.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания уточнили бюджет региона на 2021 год, принятый в ноябре. Поступления в казну прогнозируются с ростом на 4,4 млрд рублей и достигнут порядка 69 млрд рублей, расходы оцениваются на уровне 75,7 млрд рублей, дефицит составит 6,7 млрд рублей.

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