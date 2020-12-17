Москва, , 11:04 — REGNUM Распоряжение о выделении дополнительных 1,94 млрд рублей на модернизацию аэропортов в отдельных российских регионах подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба правительства РФ.

«На модернизацию аэропортов в отдельных регионах дополнительно выделят 1,94 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Деньги пойдут на реконструкцию аэропорта «Чара» на севере Забайкальского края, в котором планируют перестроить взлетно-посадочную полосу, а также обновить здание для пассажиров и персонала. Кроме того, на эти средства будет улучшена инфраструктура аэропорта «Грозный» («Северный») в Чечне и проведена модернизация рулежной дорожки в аэропорту Красноярска.

Также отмечается, что финансирование рассчитано на период с 2020 по 2022 год, оно поступит в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

«Решение позволит увеличить пропускную способность аэроузлов и повысить транспортную связанность регионов», — заключается в сообщении пресс-службы.

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