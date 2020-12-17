Москва, , 10:58 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации предложил дать потребителям финансовых услуг 14 дней на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — сообщили в ЦБ.

Отмечается, что в настоящее время обсуждается текст поправок в закон о потребительском кредите.

Согласно действующему законодательству, клиентам кредитных учреждений можно отказаться от любой навязанной услуги в течение периода охлаждения — 14 дней. При этом кредитор имеет право изменить условия кредитования, например — повысить ставку по кредиту.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам профессора кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, на сегодняшний день в России ситуация с невозвратными потребительскими кредитами пока находится в норме. Опасной ситуация станет, если доля невозвратов приблизится примерно к 10%, считает он.

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