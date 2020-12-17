Саратов, , 11:12 — REGNUM В правительстве Саратовской области подвели предварительные итоги деятельности по развитию социальной инфраструктуры региона в уходящем 2020 году.

Губернатор Валерий Радаев отметил, что за год проделана огромная работа. Региональные власти действовали в русле четко поставленных задач в сферах здравоохранения, культуры, образования и занятости. Часть из них из-за пандемии усложнилась, но в целом взятые обязательства по соцобъектам выполнены.

Так, в текущем году построено семь детсадов, три школы, завершен капремонт кукольного театра, начали реконструкцию театра оперы и балета. В Солнечном построена поликлиника, вместо 24 ФАПов установили 30, до конца года появятся еще четыре. Ведется строительство инфекционного и онкоцентров, идет госэкспертиза по противотуберкулезному диспансеру.

Перед региональными властями поставлена задача модернизировать школьную сеть в районах, организовать логистику, а также рациональное использование бюджетных средств. Еще одним поручением губернатора стало максимальное задействование при оснащении соцобъектов региональных производителей оборудования и техники, пополняя тем самым налоговую базу и наращивая занятость.

В ближайшие два года предстоит создать 2,2 тыс. мест в школах и детсадах, стабилизировать ситуацию на рынке труда. Безработица в Саратовской области в 2020 году вышла на максимум, превысив 60 тыс. человек. С помощью системы переобучения, трудоустройства через службы занятости, массового привлечения работодателей на всероссийскую электронную площадку ситуацию удалось переломить. Уровень безработицы в последние полтора месяца достигает 3,8%.

Кроме того, в регионе второй год фиксируется снижение миграционного оттока, что также способствует восполнению трудовых вакансий, резюмировал Радаев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области миграционная убыль населения по состоянию на 1 октября 2020 года составила 1 867 человек, что ниже прошлогоднего аналогичного показателя в 1,9 раза (3 490 человек). Самыми распространенными причинами миграции остаются смена места жительства по личным обстоятельствам, приобретение жилья в другом регионе, переезд, связанный с работой или учебой. На постоянное место жительства в область с начала 2020 года прибыло 1 776 человек.

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