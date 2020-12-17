Душанбе, , 10:54 — REGNUM В Таджикистане запустили третий этап проекта LITACA, направленный на улучшение условий жизни для жителей приграничных районов Таджикистана и Афганистана, сообщили в пресс-службе представительства Программы развития ООН (ПРООН).

Программа мероприятий рассчитана на 2021−2024 годы. Проект финансируется правительством Японии — общий бюджет составит $9,89 млн. ПРООН реализует программу с 2014 года при сотрудничестве с правительством Афганистана и Таджикистана.

Проект направлен на обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Средства выделяются для трудоустройства уязвимых групп населения. Третий этап проекта LITACA сосредоточится на улучшение работы органов власти, поддержке бизнеса, а также развитии сотрудничества между регионами Афганистана и Таджикистана.

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