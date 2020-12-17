Москва, , 10:57 — REGNUM По итогам ноября 2020 года самым продаваемым новым пикапом в РФ стала модель Toyota Hilux. Об этом 17 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период в России было реализовано 256 автомобилей Hilux. При этом продажи этой модели упали в годовом сравнении на 2%.

Вторую строчку среди моделей пикапов занял УАЗ «Пикап». За ноябрь 2020 года дилеры отечественной марки продали 226 автомобилей, что на 53% меньше по сравнению с реализацией в ноябре прошлого года.

Тройку лидеров замыкает ещё одна модель Ульяновского автозавода — УАЗ «Профи». В РФ в прошлом месяце было реализовано 164 экземпляра «Профи».

На четвёртом и пятом местах рейтинга соответственно «ВИС-2349» (137 ед.; +32%) и Volkswagen Amarok (72 ед.; +20%).

Напомним, самое большое количество автомобилей с кузовом пикап продается в Москве. Так, за десять месяцев 2020 года в российской столице было продано 1025 новых пикапов — на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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