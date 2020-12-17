Аддис-Абеба, , 10:56 — REGNUM Европейский союз отложил выплату почти 90 миллионов евро (110 миллионов долларов США) бюджетной поддержки Эфиопии из-за опасений по поводу кризиса в регионе Тыграй. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Ана Писонеро Эрнандес.

В соответствии с заявлением, существует пять условий для возобновления помощи правительству Эфиопии.

Среди них — предоставление полного доступа к региону Тыграй сотрудникам гуманитарных организаций для оказания помощи нуждающимся людям во всех пострадавших районах. Также разрешение гражданским лицам искать убежища в соседних странах и прекращение мер, направленных против того или иного этноса, и разжигания межэтнической розни. Правительству Эфиопии также рекомендовали улучшить механизмы мониторинга и расследования утверждений о нарушениях прав человека. Линии связи и доступ СМИ к Тыграю должны быть полностью восстановлены, добавила пресс-секретарь.

Она заявила, что это решение «не влияет на гуманитарные программы ЕС на местах или другие действия в области развития».

Напомним, что правительственные войска ведут бои с вооруженными силами Тыграя с 4 ноября. По данным правозащитников, сотни и даже тысячи человек были убиты в ходе конфликта, в то время как около 50 000 бежали в соседний Судан.

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