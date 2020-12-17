Ульяновск, , 10:48 — REGNUM В Ульяновской области депутаты Законодательного собрания уточнили главный финансовый документ — бюджет региона на 2021 год. По сравнению с первой редакцией поступления в казну прогнозируются с ростом на 4,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба парламента.

На сессии Заксобрания в 2021 году бюджет уточнён со следующими параметрами: доходы — порядка 69 млрд рублей, расходы — 75,7 млрд рублей, дефицит составляет 6,7 млрд рублей.

Принятие новой редакции консолидированного бюджета связано с поступлением 4,4 млрд рублей федеральных ассигнований, в том числе более 1,8 млрд рублей направят на оплату труда работников государственных учреждений образования, 1,3 млрд рублей выделяется в качестве ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, 814,3 млн рублей предусмотрено на социальные выплаты безработным.

В парламенте отмечают, что в 2021 году предстоит изыскать дополнительные средства на оказание адресной поддержки социально незащищенным категориям граждан, что особенно актуально в связи с ростом цен на продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о бюджете на 2021 год был принят 25 ноября на заседании Законодательного собрания. Тогда доходы казны были спрогнозированы на уровне порядка 64,6 млрд рублей, расходная часть оценивалась в размере 71,3 млрд рублей, дефицит предусмотрен в объеме 6,7 млрд рублей. Заявлялось, что будет реализована 21 государственная программа на общую сумму 68,7 млрд рублей.

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